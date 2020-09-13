اختتام الأسبوع الأول من الدوري النسوي للمحترفات – صور

عمان – الغد – اختتمت امس السبت منافسات الأسبوع الأول من الدوري النسوي للمحترفات 2020.

واسفرت مباريات الجولة التي اقيمت على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، عن فوز القادسية على الاهلي 5-0، وشباب الاردن على الارثوذكسي 6-0، وعمان على النصر 13-0.

وتصدر عمان ترتيب الفرق بـ3 نقاط وبفارق الاهداف عن كل من شباب الاردن، القادسية، فيما بقي رصيد الاهلي، الارثوذكسي، النصر، والاستقلال الذي خضع للراحة، دون نقاط.

يذكر ان مباريات البطولة تقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ودون حضور الجماهير، حفاظاً على السلامة العامة.