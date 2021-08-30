اختتام الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس الأحد ، منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية لموسم 2021.

وضمن المجموعة الأولى، تغلب سحم على الخالدية 1-0، وشباب حوارة على الطيبة 2-1، فيما تعادل شباب الحسين وأدر بدون أهداف، وحرثا مع جرش 1-1.

ولحساب المجموعة الثانية، فاز الحصن على البادية 3-0، والهاشمية على الحمراء 1-0، وتعادل الوحدة مع صما 1-1، والعالية مع أم القطين بدون أهداف.

ومع نهاية الجولة تصدر شباب حوارة ترتيب المجموعة الأولى وبفارق الأهداف عن سحم بـ 3 نقاط، يليه حرثا، جرش، شباب الحسين، وأدر بنقطة واحدة، والطيبة والخالدية دون نقاط.

في المقابل، تصدر الحصن ترتيب “الثانية” وبفارق الأهداف عن الهاشمية بـ 3 نقاط، ثم الوحدة، صما، العالية، أم القطين بنقطة واحدة، والحمراء والبادية دون نقاط.