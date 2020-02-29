اختتام الاسبوع الثالث من بطولة البنك العربي تحت 17 عاما

عمان – الغد – اختتمت امس الجمعة مباريات الاسبوع الثالث، من بطولة البنك العربي ت 17 لاندية المحترفين لموسم 2020.

واسفرت مباريات الجولة عن فوز الاهلي على السلط 1-0، وشباب العقبة على الجزيرة 4-2، الحسين على الصريح 7-0، والوحدات على الرمثا 2-0، فيما تعادل شباب الاردن مع الفيصلي 0-0.

ومع نهاية المباريات، اصبح الرصيد النقطي كالاتي: الحسين اولاً بـ9 نقاط وبفارق الاهداف عن الوحدات، ثم الجزيرة بـ6 وبفارق الاهداف عن شباب العقبة والرمثا، الفيصلي 4، الاهلي 3، شباب الاردن 1، سحاب، السلط، الصريح دون نقاط.

يذكر ان مباريات الدور الاول لبطولات الفئات العمرية، تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب من 1 الى 6 للدور النهائي،الذي سيشهد مشاركة الفرق الـ 6 المتأهلة من دوري الدرجات الاولى والثانية والثالثة.

ويشارك بالمباريات، أندية المحترفين، باستثناء معان الذي اعتذر عن عدم خوض منافسات البطولة. -(أ ف ب)