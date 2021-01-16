اختتام الامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي

عمان- اختتمت اليوم السبت امتحانات الدراسة الثانوية العامة لسنة 2020/ الامتحان التكميلي.

وبدأ الامتحان في الحادي والثلاثين من كانون الأول الماضي بمشاركة 95451 طالبًا وطالبة، من بينهم 56909 طلاب نظاميين، و38542 من طلبة الدراسة الخاصة من خلال 1145 قاعة موزعة على 464 مدرسة في المملكة، و42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية تربية وتعليم. كما تقدم للامتحان 29 مشتركًا في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث توزعوا على 6 قاعات.

وثمن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي لأبناء الأسرة التربوية القائمين على الامتحان ما بذلوه من جهود أسهمت في انجاحه، مشيدا بدور مديري الإدارات في الوزارة ومديريات التربية والتعليم ورؤساء القاعات والمعلمين والإداريين المراقبين والعاملين في إدارة الامتحانات والاختبارات والمصحِّحين وجميع الكوادر الإدارية والفنية. وقال إن الامتحان نجح بشكل كبير رغم ظروف انعقاده في ظل الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيدا باستعداد الطلبة وتعاون أولياء الأمور، وما أظهروه من التزام بتعليمات الامتحان.

كما ثمن دور الجهات الوطنية المساندة للوزارة في عقد الامتحان؛ وهي هيئة الاتصالات الخاصة/ القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ووزارات الداخلية والصحة والاقتصاد الرقمي والريادة، ومديرية الأمن العام والدفاع المدني، وديوان المحاسبة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات وجميع وسائل الإعلام وأولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي على ما بذلوه من جهود استثنائية كان لها الدور الكبير والمقدَّر في إنجاح الامتحان. بترا