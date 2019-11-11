اختتام البرنامج التدريبي للتربية الإعلامية في كافة محافظات المملكة

عمان- الغد – اختتم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، برنامجه التدريبي للتربية الإعلامية والمعلوماتية، الذي انطلق منذ مطلع العام الحالي في جميع محافظات المملكة، بتنفيذ من معهد الإعلام الأردني.

واشار المعهد في بيان صحفي، إلى أن المشروع الذي نفذ 22 ورشة عمل، تضمن تطوير دليل تدريبي للتربية الإعلامية وتأهيل مدربين من مختلف محافظات المملكة.

وقدم المشروع من خلال المدربين الذين أعدهم معهد الإعلام الأردني، محاضرات وتدريبات في التربية الإعلامية والمعلوماتية، وفهم الإعلام والاتصال المعاصر، ومحو الأمية الإخبارية، والتربية الإعلامية الرقمية، وأخلاقيات الإعلام، والأخبار الكاذبة، والإشاعة، وكيفية التحقق من المعلومات والأخبار الزائفة أو المفبركة.

وبين المعهد، ان مشروع التربية الإعلامية يسعى إلى بناء قدرات نوعية لدى الشباب الأردني في التعامل مع مصادر المعلومات ووسائل الإعلام، ودعم قدراتهم في التعبير عن الذات، وتعزيز شعورهم بالهوية الوطنية وتعميق انتمائهم إلى المجتمع الأردني، من خلال تمكين الشباب من المهارات الأساسية في التربية الإعلامية والمعلوماتية، والمساهمة في بناء اتجاهات متوازنة في التعامل مع مصادر المعلومات والأخبار التي تراعي القيم العامة وحقوق الإنسان. يشار الى ان المشروع استهدف نحو 300 طالب وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية من خلال مكاتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في الجامعات الحكومية، ونحو 360 شاباً وشابة من خلال مكاتب هيئة شباب كلنا الأردن المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.