اختتام الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة دوري الناشئات

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس الخميس حعلى ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني والأخير لدوري الناشئات تحت 17 عاما .

وشهدت المباريات فوز النصر على الأهلي 5-0، والحسين على الراية 15-0، وعمان على عمان اف سي 2-0، فيما تعادل القادسية مع الأرثوذكسي 0-0.

وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الثاني والأخير من البطولة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.