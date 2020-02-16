اختتام الجولة الأولى من بطولة البنك العربي تحت 15 عاما

عمان – الغد – اختتمت امس السبت مباريات الجولة الاولى من بطولة البنك العربي ت 15، والتي تقام بمشاركة اندية المحترفين كافة.

واسفرت المباريات عن فوز الحسين على الوحدات 3-2، والصريح على شباب العقبة 2-1، ومعان على سحاب 5-2، والاهلي على شباب الاردن 2-1، والرمثا على السلط 3-0، فيما تعادل الفيصلي مع الجزيرة 0-0.

وتقام مباريات الدور الاول لبطولات الفئات العمرية بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب من 1 الى 6 للدور النهائي،الذي سيشهد مشاركة الفرق الـ 6 المتأهلة من دوري الدرجات الاولى والثانية والثالثة.