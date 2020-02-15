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اختتام الجولة الأولى من بطولة البنك العربي تحت 17 عاما

منذ 45 دقيقة

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عمان – الغد – اختتمت أمس الجمعة 14 شباط، مباريات الجولة الأولى من بطولة البنك العربي تحت 17عاما ، و التى تقام بمشاركة أندية المحترفين، باستثناء معان الذي اعتذر عن المشاركة.

وأبرزت النتائج عن فوز الحسين على سحاب 2-0، والوحدات على شباب إلاردن 1-0، والرمثا على السلط 2-1، كذلك تغلب الجزيرة على الاهلي 2-1، وشباب العقبة على الصريح 1-0، فيما خلد الفيصلي للراحة بهذه الجولة.

وتقام مباريات الدور الاول لبطولات الفئات العمرية بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب من 1 الى 6 للدور النهائي،الذي سيشهد مشاركة الفرق الـ 6 المتأهلة من دوري الدرجات الاولى والثانية والثالثة.

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