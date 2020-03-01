اختتام الجولة الأولى من دوري “حماده” للناشئات تحت 16 عاما

عمان – الغد – اختتمت أمس السبت ، مباريات الجولة الأولى من دوري “حماده” للناشئات تحت 16 عاما، لموسم 2020، والذي يقام بمشاركة 16 نادياً.

واسفرت المباريات الـ 4 التي اقيمت الجمعة 28 شباط، عن فوز عمان على البتراء 10-0، والنصر على القادسية 3-0، والاستقلال على عجلون 12-0، فيما تعادل الاهلي مع الارثوذكسي 1-1.

وشهدت مباريات السبت، فوز العروبة على حمادة 13-1، وشباب الاردن على عمان اف سي 9-0، والحسين على الطرة 17-0، وجرش على الراية 1-0.

يذكر ان مباريات الدور الاول من البطولة، تقام بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاباً واياباً)، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي.

ويشهد ربع النهائي مواجهات بين أول كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى، حيث يقام هذا الدور وما يليه، بنظام خروج المغلوب من اول مرة.