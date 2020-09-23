اختتام الجولة الثالثة من دوري حماده للناشئات – صور

عمان – الغد – فاز شباب الأردن على العروبة 6-0 في المباراة التي جرت أمس الثلاثاء 22 أيلول، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري حماده للناشئات ت 16.

وفاز الحسين على الراية 8-0، وعمان اف سي على حماده 3-0، وجرش على الطرة 12-0.

كما شهدت مباريات الجولة التي انطلقت الاثنين، فوز الأرثوذكسي على البتراء بهدف دون رد، والنصر على الاستقلال 3-0، وعمان على الأهلي 9-0، والقادسية على عجلون 18-0.

وتصدر عمان ترتيب فرق المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة برصيد 9 نقاط، ثم الأرثوذكسي والأهلي 4، البتراء دون نقاط.

في المقابل، انفرد النصر بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط، ثم القادسية 6، الاستقلال 3، عجلون دون نقاط.

كما حافظ شباب الأردن على قمة المجموعة الثالثة بـ 9 نقاط أمام العروبة 6، عمان اف سي 3، وحماده (دون نقاط).

ومضى الحسين بصدارة المجموعة الرابعة بـ 9 نقاط، متقدماً على جرش 6، والراية 3، وأخيرا الطرة (دون نقاط).

يذكر أن منافسات البطولة تقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، لضمان تحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.

ويحرص “مطعم حماده” على دعم القطاع الرياضي بشكل عام، والكرة النسوية على وجه الخصوص، من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والذي يترجمه “مطعم حماده” على ارض الواقع، من خلال رعاية دوري الناشئات لموسم 2020.