اختتام الجولة الرابعة من الدور الثاني لدوري الناشئات – صور

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس الثلاثاء، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني والأخير لدوري الناشئات ت 17.

وأسفرت المباريات عن فوز عمان على النصر بهدف دون رد، وعمان اف سي على الراية 15-1، الحسين على الأرثوذكسي 3-1، والأهلي على القادسية 2-1.

وواصل عمان صدارته لترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الحسين، ثم عمان اف سي 9، النصر 6، الأرثوذكسي 4، الأهلي 3، القادسية 1، والراية دون نقاط.

وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الثاني والأخير من البطولة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.