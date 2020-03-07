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اختتام الجولة الرابعة من بطولة تحت 17 عاما لاندية المحترفين

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – اختتمت امس الجمعة ، مباريات الجولة الرابعة، من بطولة تحت 17 عاما ، لاندية المحترفين لموسم 2020.

واسفرت مباريات الجولة عن فوز السلط على سحاب 1-0، وشباب الأردن على الأهلي 1-0، والرمثا على الصريح 5-0، والحسين على الجزيرة 3-1، والوحدات على الفيصلي 1-0.

وتصدر الحسين الترتيب بـ 12 نقطة، وبفارق الاهداف عن الوحدات، ثم الرمثا 9، الجزيرة وشباب العقبة 6، ثم الفيصلي 4 وبفارق الاهداف عن شباب الاردن، يليه الاهلي 3 وبفارق الاهداف عن السلط، ثم سحاب والصريح دون نقاط.

يذكر ان مباريات الدور الاول لبطولات الفئات العمرية، تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب من 1 الى 6 للدور النهائي، الذي سيشهد مشاركة الفرق الـ 6 المتأهلة من دوري الدرجات الاولى والثانية والثالثة.

ويشارك بالمباريات، أندية المحترفين، باستثناء معان الذي اعتذر عن عدم خوض منافسات البطولة.

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