اختتام الجولة الرابعة من دوري الناشئات تحت 17 عاما – صور

عمان – الغد – اختتمت يوم الخميس على ملعبي البولو بمدينة الحسين للشباب، الجولة الرابعة من منافسات دوري الناشئات تحت 17 عاما لموسم 2021.

وضمن منافسات أندية الدرجات، تأهل عمان اف سي للدور الثاني من البطولة بفوزه على عجلون 6-0، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط.

وفي بقية المباريات، فاز النصر على العروبة 6-0، 6 يارد على الحسين 2-1، وشباب بشرى على الزرقاء 4-1.

ولحساب مجموعة المحترفات، فاز عمان على الأهلي 12-0، ليتأهل إلى الدور الثاني رفقة الأرثوذكسي الذي فاز بدوره على القادسية 2-1، بعد أن رفعا رصيديهما إلى 9 نقاط.

ومع نهاية الجولة أصبح ترتيب الفرق كالتالي:

المحترفات: عمان بالمركز الأول ب9 نقاط وبفارق الأهداف عن الأرثوذكسي، ثم الأهلي 3، القادسية والاستقلال دون نقاط.

الأولى (درجات): الحسين 6 نقاط وبفارق الأهداف عن 6 يارد والنصر، ثم العروبة والبتراء بنقطة واحدة.

الثانية (درجات): عمان اف سي بالمركز الأول بـ 9 نقاط، ثم عجلون والراية 6، شباب بشرى 3، الزرقاء 0.

يذكر أن تعليمات البطولة، وضعت أندية المحترفات الـ 5، في مجموعة واحدة، بحيث يتأهل أول 4 فرق للدور الثاني.

على الطرف الآخر، تم توزيع أندية الدرجات، وعددها 10، على مجموعتين، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، وتقام جميع أدوار البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

ويقام الدور الثاني والأخير من البطولة، خلال الفترة من 20 أيار (مايو) ولغاية 1 تموز (يوليو)، بمشاركة الأندية الثمانية المتأهلة من الدور الأول، وتلعب المباريات بنفس النظام المتبع – مرحلة واحدة-، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، ووسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.