اختتام الدورة الدولية للحكمات



عمان- الغد- اختتمت اليوم في مقر اتحاد كرة القدم الدورة الدولية “MA COURSE” للحكمات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي “فيفا”.

وأشرف على الدورة التي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، المحاضرة الدولية هبة عابد، مسؤول التطوير في غرب آسيا اسماعيل الحافي، مسؤول التطوير باتحاد كرة القدم عوني حسونة ومسؤول التقنية محمد العبداللات.

واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية، تتضمن تحليل الأخطاء داخل منطقة الجزاء والتسلل ولمسة اليد، وآخر تعديلات قانون كرة القدم لعام 2021.

وتأتي الورشة في إطار مساعي اتحاد كرة القدم، لتعزيز مستوى وأداء الحكم الأردني في إدارة البطولات المحلية والخارجية، وزيادة الخبرات لديهم.

وشارك بالدورة 19 حكمة: إسراء مبيضين، إسراء المجالي، حنين مراد، إسلام العبادي، صابرين العبادي، إيناس الملاح، آلاء بدوي، زين سالم، بيان البكيرات، هيا المجالي، ياسمين إسماعيل، رهف الأخرس، عنود محيسن، هيا الوهادنة، يارا سعادة، أمل صباح، رزان غيث، دانا الشعار، مجد كاقيه.