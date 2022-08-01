اختتام الدور التمهيدي لكأس الأردن لكرة القدم

عمان – الغد – اختتمت الأحد ، منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن لموسم 2022.

وتأهلت فرق: سحم، الوحدة، رباع السرحان، الحصن، دير علا، جرش، الخالدية، صما، أم القطين، وشباب نزال، إلى دور الـ 32 من البطولة.

وتغلب سحم على غور الصافي 2-1، فيما فاز الوحدة على منشية بني حسن 9-0، ورباع السرحان على العالية 1-0، وحسم الحصن تأهله على حساب شباب حوارة بالركلات الترجيحية 4-2، بعد التعادل 3-3.

وصعد دير علا إلى دور الـ 32، بعد تغلبه على الكرمل 202 بالركلات الترجيحية بعد التعادل بدون أهداف، وفاز الخالدية على الهاشمية بالركلات الترجيحية 4-3 بعد التعادل 0-0.

وفاز صما على حرثا 3-0، وتغلب أم القطين على ذات راس 7-0، وجرش على اليرموك بالركلات الترجيحية 12-11 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، وتأهل شباب نزال على حساب الطيبة بالركلات الترجيحية 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.

في المقابل، تسحب عند الواحدة ظهر الاثنين 8 آب (أغسطس) الحالي قرعة دور الـ 32 من البطولة، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وتقام قرعة الدور الـ 32، بمشاركة أندية المحترفين الـ12، بالإضافة إلى (الجليل، البقعة، السرحان، اتحاد الرمثا، الأهلي، العربي، بلعما، عمان FC، كفرسوم، الطرة) من دوري الدرجة الأولى، والفرق الـ 10 المتأهلة من الدور التمهيدي.