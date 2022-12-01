اختتام القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة

اختتمت في الرياض مساء أمس، أعمال القمة العالمية 22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة، التي انطلقت تحت شعار “السفر من أجل مستقبل أفضل”.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الكلمة الختامية، “لقد تبادلنا خلال القمة المعلومات والأفكار وناقشنا المستقبل وبنينا الشراكات”.

واضاف، اشتملت القمة على جلسات حوارية ثرية، وعقدت خلالها اتفاقيات وشراكات عديدة، معربا عن الأمل في أن تنعكس إيجابا على قطاع السفر والسياحة.

وأضاف، جسدت القمة أفضل مثال على التعاون من خلال حوارات غنية بالخطوات العملية وحفزنا الاستدامة والتقنية في القطاع الذي يعكس بشكل حقيقي ما يسعى إليه المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وحضر القمة قادة ومسؤولون في قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، والمعنيون بالقطاع السياحي، والعديد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة بالقطاع من حول العالم.

وناقشت القمة، سبل ضمان مستقبل القطاع السياحي على المدى الطويل، واستحداث الوظائف، وتطوير سبل العيش في مختلف أنحاء العالم.

وتركزت فعاليات القمة، على القيمة الكبرى للقطاع، ليس بالنسبة للاقتصاد العالمي فحسب، بل ولكوكب الأرض ككل، خصوصا للمجتمعات في كل أنحاء العالم.

–(بترا)