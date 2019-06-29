اختتام المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في برشلونة



برشلونة- اختتمت النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة أعمالها في مركز مؤتمرات “بالاو دي كونغرسوس” بمدينة برشلونة الاسبانية بالتعاون مع “كونسوريسي دي لا زونا فرانكا”، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي المناطق الحرة من 73 دولة. وألقى الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة الكلمة الافتتاحية في اليوم الأول للمؤتمر الذي أقيم تحت شعار “المناطق الحرة 4.0 تلتقي الاقتصاد 4.0″، تلاها كلمات بير نافارو مندوب الدولة الخاص لدى “كونسوريسي دي لا زونا فرانكا”، وجوردي مانتي نائب رئيس بلدية مدينة برشلونة، وسعادة بيري آراغونيس نائب رئيس حكومة كاتالونيا ووزير الاقتصاد والمالية، و ماريا جيسوس مونتيرو وزيرة المالية والخدمات المدنية. وقال الزرعوني في كلمته الرئيسية: “علينا في المنظمة العالمية للمناطق الحرة أن نعزز موقعنا في ظل ما يشهده العالم من حروب تجارية وفرضٍ متزايد للرسوم الجمركية، واضطرابات سياسية تتعرض لها مناطق الأسواق الاقتصادية الناضجة، انطلاقاً من الحفاظ على متانة العلاقات بين المناطق الحرة، ودعم المنظمة لتكون قادرة على تمثيلهم أمام أفضل الهيئات التجارية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو منظمة التجارة العالمية أو المنظمة العالمية للجمارك”. وأضاف: “على المناطق الحرة حول العالم أن تحافظ على موقعها التنافسي والتكيّف بسرعة مع المتغيرات والتطوّرات، والتركيز بشكلٍ دائم على التحلي بالمرونة على المديين المتوسط والبعيد؛ إذ أبصرت المنظمة العالمية للمناطق الحرة النور قبل خمسة أعوام مضت مع 14 عضواً مؤسساً، ويُسعدنا اليوم أن تواصل هذه المنظمة أنشطتها الفعالة عبر قارات متعددة وأكثر من 120 دولة ضمن شبكة عالمية واحدة”.