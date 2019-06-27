اختتام المرحلة الثانية من مبادرة “تحدي تطبيقات ألعاب الموبايل”

إبراهيم المبيضين

عمان– قال الشريك التقني لمختبر الألعاب الإلكترونية- المدير التنفيذي لشركة “ميس الورد” نور خريس أمس “إن المختبر أنهى المرحلة الثانية من الدورة الـ11 لتحدي تطبيقات ألعاب الموبايل؛ حيث سيجري في الأسابيع المقبلة العمل على المرحلة الثالثة من التحدي التي تتضمن إنتاج تطبيقات ألعاب الموبايل”.

وأكد خريس، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن المرحلة الثانية من المبادرة التي اختتمت أمس تضمنت خمسة أيام تدريبية على صناعة ألعاب الموبايل للمدارس التي جرى اختيارها من المرحلة الأولى.

وأوضح أن الورشة التدريبية نفذت لخمسة أيام في مدارس إقليم الشمال والوسط والجنوب على التوالي.

وقال “إن 24 فريقا من مدارس مختلفة شاركت في المرحلة الثانية من المبادرة (8 فرق أو مدارس) من كل إقليم.

وأشار الى أن الورشة التدريبية التي استمرت لخمسة أيام تضمنت تدريبات على صناعة الألعاب الالكترونية بشكل عام، والبرمجة على منصة “يونيتي”، والتصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد.

وتستهدف مبادرة تحدي تطبيقات ألعاب الموبايل طلبة المدارس من الفئة العمرية 14 الى 16 عاما.

وبين خريس أن المعسكرات التدريبية تشمل أيضا تعريف وتدريب الطلبة المشاركين على خطوات تطوير اللعبة والتي تبدأ من البحث وتحليل الأفكار وإيجاد أفضل الطرق لكتابة القصة التفاعلية الخاصة باللعبة، والتدريب على البرمجة عبر محرك الألعاب “يونيتي”.

وأشار الى أنه بعد انتهاء المرحلة الثانية، وهي معسكرات التدريب، سيصار الى اختيار مجموعة من الفرق لتندمج بالمرحلة الثالثة، وهي مرحلة تعطى فيها الفرق فترة شهر ونصف الشهر لتصميم وتطوير لعبة الكترونية ستقدم الى المرحلة النهائية من المسابقة.

وقال خريس “سيتم توجيه الطلاب للعمل على ألعاب ذات طابع تعليمي بالتعاون مع الشريك العالمي للمبادرة في هذا العام، وهي الموسوعة البريطانية العالمية؛ حيث سيشرف هذا الشريك على المبادرة بالتعاون مع مختبر الألعاب وسيختار ألعابا ناجحة لدعمها”.

وتنعقد مسابقة “تحدي تطبيقات الموبايل” سنويا منذ العام 2011 كأحد برامج صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مختبر الألعاب الإلكترونية الأردني وبإشراف تقني من شركة “ميس الورد” الأردنية المتخصصة في ألعاب الموبايل، وذلك للمساهمة في بناء قدرات الطلبة في مجال تصميم وتطوير التطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية وبناء مهارة الابتكار لديهم، إضافة الى إكسابهم عددا من المهارات الأخرى التي تنعكس إيجابياً على مستقبلهم كالعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية.

الى ذلك، قال خريس “بعد انتهاء المرحلة الثانية من المسابقة، ومرحلة العمل على مشاريع ألعاب الكترونية سيجري تقديمها وعرضها أمام لجنة تحكيم متخصصة وذلك لاختيار الفائزين”.

وتوقع خريس أن يتم الإعلان عن نتائج المسابقة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك على هامش انعقاد فعاليات القمة الإلكترونية السنوية التي ستلتئم في عمان بمشاركة خبراء ومتخصصين عالميين في صناعة الألعاب الالكترونية.