اختتام برنامج تدريبي حول “التأمينات متناهية الصغر”



عمان- اختتم مساء أمس في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين، أعمال البرنامج التدريبي الذي عقده الاتحاد على مستوى عربي بعنوان “مقدمة في تأمينـات الحياة والتجربة الأردنية في إصـدار التأمينـات متناهيـة الصغر” (Microinsurance)، وذلك أمس وأول من أمس.

وقام بتغطية محاور البرنامج السيد مازن النمري الذي يشغل حالياً منصب نائب المدير العام لشؤون تأمينات الحياة والصحي في شركة التأمين الأردنية، ولديه خبرة في التأمين تزيد على (20) عاما، حاصل على شهادات مهنية متخصصة بالتأمين مثل شهادة الزمالة من معهد التأمين على الحياة من الولايات المتحدة الأميركية (FLMI) وشهادة الزمالة من معهد التأمين القانوني في لندن (FCII)، كما يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة والصحي في الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

وشارك في البرنامج (18) مشاركا من شركات التأمين المحلية وهي (شركة الأردن الدولية للتأمين (نيوتن)، شركة ميتلايف، شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، شركة الشرق الأوسط للتأمين، شركة التأميـن العربية- الأردن)، بالإضافة إلى مشاركين محليين من عدد من الجهات وهي (البنك المركزي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي، البنــك الأردنـي الكويتـي، إدارة التأمين/وزارة الصناعة والتجارة والتموين،) ومشاركين من سوق التأمين الفلسطيني (شركة التأمين الوطنية، شركة تمكين للتأمين).

وقد هدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بتأمينات الحياة (الأسس والتطبيقات)، عقود تأمين الحياة الفردي والملاحق الإضافية (الأخطار التي يتعرض لها الإنسان، أهداف تأمين الحياة)، عقود تأمين الحياة الفردي والملاحق الإضافية (أنواع عقود تأمين الحياة من حيث الخطر، برامج التأمين الادخارية، الشروط العامة والاستثناءات لوثائق تأمين الحياة، الملاحق الإضافية)، جدول الوفيات، تقدير الخطر وحالات دراسية للتطبيق في تقدير الخطر، تأمين الحياة الجماعي، مطالبات التعويض في تأمين الحياة مع تطبيقات عملية، إعادة تأمين الحياة، التأمينات المصغرة، تجربة السوق الأردني في إصدار التأمينات متناهية الصغر (Microinsurance) من حيث الشروط، التغطيات وأسس التسعير وكيفية تسوية المطالبات والمستندات المطلوبة، واستعرض تجربة شركة التأمين الأردنية في توفير منتجات التأمينات الصغيرة لعدد من المؤسسات المحلية في الأردن والتعريف بهذه البرامج وشروطها وأسعارها وتغطياتها والفئات المستفيدة منها وتطور هذا المنتج في المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة.