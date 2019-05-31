اختتام بطولة الاستقلال الرمضانية “أردن النخوة”

عمان – الغد – رعى وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان وبحضور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، وأعضاء اللجنة المنظمة من وزارة الشباب، المباراة الختامية لبطولة الاستقلال الرمضانية ” اردن النخوة ” 2019 التى نظمتها وزارة الشباب طوال ايام شهر رمضان المبارك.

وأقيمت المباراة الختامية بين فريقي نجوم الطفيلة من العاصمة عمان وفريق شلباية من محافظة اربد، وذلك على ملاعب نادي النصر في منطقة النصر وسط حضور جماهيري وإعلامي مميز، ونجح فريق نجوم الطفيلة من تحقيق الفوز على فريق شلباية، ليحصد النجوم لقب بطولة الاستقلال الرمضانية الاولى ويحتفظ بكأسها في العاصمة عمان بعد أداء بطولي من الفريقين .

وقام أبو رمان بتوزيع الكؤوس والميداليات والجوائز المالية على الفرق الفائزة، والدروع على الجهات الراعية للبطولة والداعمة للبطولة .

وأكد مدير الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم وزارة الشباب عمر العزام انه وبعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة الاستقلال الرمضانية من خلال التنظيم الدقيق وبمشاركة 1002 فريق بأكثر من عشرة الف لاعب، قررت الوزارة إعتماد إقامة البطولة سنويا، في ظل سعي الوزارة الدؤوب لتطوير برامج جديدة من شأنها أن تحاكي حاجات الشباب.