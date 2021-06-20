اختتام بطولة الراحل نضال لطفي بالتنس

عمان – الغد – مندوبا عن مدير مدينة الحسين للشباب؛ توج رئيس نادي التنس المهندس احمد القدومي، ابطال بطولة الراحل نضال لطفي للتنس، والتي نظمها النادي على ملاعبه بمدينة الحسين للشباب، بحضور عائلة الفقيد وجمهور اللعبة.

وظفر بالمركز الاول الزوجي سنان التميمي ولؤي عبد القادر، وفاز بالمركز الثاني شادي التميمي وعماد الجدع، وفي زوجي السيدات، فاز بالمركز الاول رندا النمري ونورا الحمود، وحل بالمركز الثاني سهير علوش و روز ماري.

وشارك في البطولة 40 لاعب ولاعبة، واقيمت على مدار يومين، واستمكلت امس الادوار النهائية على ملاعب النادي في مدنية الحسين للشباب باشراف اللجنة الرياضية المهندس خليل فضة.

وكانت مباريات الدور الاول قد اسفرت عن تأهل سنان التميمي، سمير مرقص، لؤي عبد القادر، عماد الجدع، خالد الناظر، شادي التميمي، حسام المسحال واحمد الحمصي .

وقدم القدومي وعائلة الفقيد الكؤوس والميداليات للفائزين وشكر كل من ساهم في انجاح البطولة، وقدم القدومي درع البطولة تكريماً لعائلة الفقيد