اختتام بطولة “الصيفي” الرمضانية للفروسية اليوم

عمان-الغد- تختتم اليوم، فعاليات بطولة “اسطبلات الصيفي” الرمضانية لفروسية القفز عن الحواجز، التي ينظمها مركز الصيفي على ميدانه، ضمن موسم نشاطاته للعام الحالي؛ حيث تتكون البطولة التي تقام بالتعاون مع نادي الجواد العربي، من أربع جولات، وبدعم من “شركة سيد هيلثي، الوزان لمستلزمات الفروسية، ريد تاكتيال، جوائز إسطبلات الصيفي مقدمة من سامنثا الصيفي”.

وتتولى الإشراف على البطولة اللجنة المنظمة برئاسة سامانتا الصيفي، وعضوية: لانا منصور مديرا تنفيذيا، معن الحديد، نادر الحموري وآية أبو بكر حكام للبطولة.

وسيتم تتويج الفرسان أصحاب أفضل نتائج لثلاث جولات، ومن أبرز الفرسان المشاركين: عائشة الداغستاني، شهد صبحا، لانا منصور وفارس النابلسي.