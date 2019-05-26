اختتام بطولة الكردي الرمضانية الأولى بخماسي كرة القدم

إربد – الغد – اختتمت على ملاعب الكرم في مدينة البارحة باربد، فعاليات بطولة الكردي الرمضانية الأولى بخماسي كرة القدم.

البطولة التي اقيمت برعاية محمود باسم الكردي ومعتصم باسم الكردي، وبحضور طلال الكوفحي وثلاج ذيابات وأحمد الكوفحي وسعد الكوفحي والمهندس مأمون بني هاني، شهدت اثارة وندية.

وشارك في البطولة 16 فريقا من شتى مناطق المحافظة، وإنتهت بفوز فريق فراس أبو الهيجاء وحصوله على جائزة قيمتها 350 دينار وللفريق الثاني سداد هياجنة جائزة قيمتها 150 دينار

بالإضافة لجائزة افضل حارس وافضل لاعب وهداف البطولة.