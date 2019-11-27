اختتام بطولة المملكة التصنيفية الثانية للمبارزة

عمان – الغد – اختتمت يوم السبت الماضي منافسات بطولة المملكة التصنيفية الثانية للمبارزة والتي أقامها الاتحاد الأردني للمبارزة لكافة الأعمار السنية على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وجاءت هذه البطولة في إطار مساعي الاتحاد الأردني للمبارزة لرصد المواهب الجديدة، واتاحة الفرصة أمام جميع اللاعبين لإثبات قدراتهم ومهاراتهم، والإنضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية المختلفة.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي :

سلاح الأبيه

ذكور تحت 9 سنوات :

المركز الأول : يوسف عماوي

المركز الثاني : هاشم االزعبي

المركز الثالث : سيف عليان

المركز الثالث (مُكرر) : زين الدين عابدين

إناث تحت 9 سنوات :

المركز الأول : تولين بدير

المركز الثاني : تاليا خرفان

المركز الثالث : اليسا صلاحات

ذكور تحت 11 عاماً :

المركز الأول : سعد الزوايدة

المركز الثاني : جعفر الدجاني

المركز الثالث : حسن سلامة

المركز الثالث (مُكرر) : عبدالرحمن عماوي

إناث تحت 11 عاماً :

المركز الأول : ميرا شنك

المركز الثاني : تانيا عواد

المركز الثالث : زين حتاملة

المركز الثالث (مُكرر) : فرح المنسي

ذكور تحت 13 عاماً :

المركز الأول : محمد ابداح

المركز الثاني : راكان الزغارير

المركز الثالث : سامر الدعجة

المركز الثالث (مُكرر) : عون طراونة

إناث تحت 13 عاماً :

المركز الأول : جنى عابدين

المركز الثاني : فرح الفواعير

المركز الثالث : سارا خراز

المركز الثالث (مُكرر) : سيلين النوايسة

ذكور تحت 15 عاماً :

المركز الأول : محمد قشوع

المركز الثاني : عبدالله الناصر

المركز الثالث : سامر الدعجة

المركز الثالث (مُكرر) : عون طراونة

إناث تحت 15 عاماً :

المركز الأول : لينا شنك

المركز الثاني : ميرا القضاة

المركز الثالث : زين قويدر

المركز الثالث (مُكرر) : نور الفواعير

إناث تحت 17 عاماً :

المركز الأول : دينا منسي

المركز الثاني : شهد كلوب

المركز الثالث : نور الفواعير

المركز الثالث (مُكرر) : لين شنك

إناث عمومي :

المركز الأول : دينا منسي

المركز الثاني : بترا عساف

المركز الثالث : بلقيس القضاة

المركز الثالث (مُكرر) : شهد كلوب

ذكور تحت 20 عاماً :

المركز الأول : اياد عودة

المركز الثاني : حمزة الزبيدي

المركز الثالث : محمد خريسات

المركز الثالث (مُكرر) : محمد قشوع

سلاح الفلوريه ..

ذكور تحت 9 سنوات :

المركز الأول : أحمد شنك

المركز الثاني : بشر الريالات

المركز الثالث : فجر نعيمات

المركز الثالث (مُكرر) : محمد الساحوري

ذكور تحت 11 عاماً :

المركز الأول : عبدالله عدوان

المركز الثاني : أدم خطاب

المركز الثالث : محمد العطية

المركز الثالث (مُكرر) : يحيى الكايد

ذكور تحت ١٥ عاماً :

المركز الأول : إياس الزمر

المركز الثاني : فارس أبوطوق

المركز الثالث : محمد بسيسه

المركز الثالث (مُكرر) : يزن عواد

إناث تحت 15 عاماً :

المركز الأول : ليمار الزمر

المركز الثاني : ميرا عزيزية

المركز الثالث : سوار النعيمات

المركز الثالث (مُكرر) : نور العدوان

ذكور عمومي :

المركز الأول : قصي حبوب

المركز الثاني : صهيب ديراوي

المركز الثالث : زيد الناصر

المركز الثالث (مُكرر) : غيث مغايرة

إناث عمومي :

المركز الأول : رؤى المجالي

المركز الثاني : زين بسيسه

المركز الثالث : رهف حبوب

المركز الثالث (مُكرر) : ميرا عزيزية

سلاح السابر

ذكور تحت 15 عاماً :

المركز الأول : زيد مطاربة

المركز الثاني : مؤمن ملكاوي

المركز الثالث : حسين أبو ربيعة

المركز الثالث (مُكرر) : عبدالرحمن أبو الدرك

إناث تحت 20 عاماً :

المركز الأول : آية أبو قورة

المركز الثاني : لانا الديراوي

المركز الثالث : رؤى حبوي

المركز الثالث (مُكرر) : لجين عماوي