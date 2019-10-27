اختتام بطولة المملكة للكراتيه

عمان – الغد – اختتمت يوم الجمعة منافسات بطولة المملكة المفتوحة للرجال والسيدات والتي اقيمت في صالة الأمير راشد ، بمشاركة 139 لاعب ولاعبة يمثلون 18 مركزا من مختلف محافظات المملكة.

واشتملت البطولة على منافسات الرجال والسيدات للكاتا والقتال الفردي والجماعي ، كما شهدت البطولة مشاركة فئة تحت 21 عاماً وفئة المخضرمين فوق 35 عاماً وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي اقامة هذه البطولة ضمن أجندة البطولات التي وضعها الاتحاد لهذا العام كما وانها تأتي قبل تصفية المنتخبات الوطنية والتي ستقام خلال الأسابيع القادمة.

و حل مركز النجار بالمركز الأول في مجموع الميداليات بـ (7 ذهبيات) و (3 فضيات) و(11 برونزية ) ، فيما حل الامن العام بالمركز الثاني بـ (7 ذهبيات) و (1 فضيات) و(4 برونزيات ) ، وحل ثالثاً الدفاع المدني بـ (3 ذهبيات) و (4 فضيات) و(4 برونزيات ) .