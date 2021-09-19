اختتام بطولة المملكة والمراكز لبناء الأجسام واللياقة البدنية

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس السبت في صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب بطولة المملكة والمراكز لبناء الاجسام واللياقة البدنية (بطولة مصطفى حسنين) بمشاركة 156 لاعب في ثلاثة فئات هي الفيزيك ، الكلاسيك وبناء الاجسام.

واقيمت المنافسات على مدى يومي الجمعة والسبت حيث اقيمت يوم الجمعة منافسات فعاليات فئة “الفيزيك ” والتي اشتملت على تسعة مسابقات وشارك فيها 81 لاعب ، فيما اقيمت اليوم منافسات “الكلاسيك ” و”بناء الأجسام ” والتي شارك فيهما 75 لاعب.

واشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين العربي والافريقي عادل فهيم بمستوى البطولة واشاد بمستوى اللاعبين المشاركين كما حضر البطولة البطل العالمي الأردني مصطفى حسنين كضيف شرف على البطولة.

وهدف الاتحاد من إقامة هذه البطولة إلى اختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في اسبانيا في شهر تشرين الثاني القادم ،كما وتمنح البطولة ٤ بطاقات للاعبين الأردنيين للمشاركة في بطولات المحترفين .