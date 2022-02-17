اختتام تدريب حول إعادة التدوير لموظفي البلديات في المفرق

اختتمت منظمة أوكسفام في الأردن اليوم الخميس تدريب مكثف لمدة ثلاثة أيام لموظفي بلديات محافظة المفرق ومجلس الخدمات المشتركة ضمن إطار دمج المجتمع المحلي في قطاع إدارة النفايات الصلبة والمياه، والصحة والنظافة.

حضر التدريب نحو 15 ممثل عن كل من بلدية أم جمال، ومنشية الزعتري، والخالدية، ورحاب. بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الخدمات المشتركة التابع لمحافظة المفرق.

توضح أسماء ذكرالله، مديرة مشروع إدارة النفايات الصلبة في المجتمع المضيف التابع لمنظمة أوكسفام أهمية هذا التدريب قائلة “ساعد التدريب المشاركين على تحضير خطط ونشاطات دمج مجتمعي جديدة لتحقيق تغير سلوك ضمن قطاع إدارة النفايات الصلبة في المستقبل وبالتالي زيادة الأثرالإيجابي العائد على بيئة المجتمع المحلي”.

شملت محاور التدريب أهداف ومبادئ واستراتيجيات الدمج المجتمعي وتغير السلوك، بالإضافة إلى استعمال أدوات لقياس استجابة المجتمع المحلي لها.

أضاف علي الخزاعلة، مدير وحدة تطوير المجتمعي في بلدية رحاب “سيساعدنا هذا التدريب على تنفيذ نشاطات من شأنها تغيير السلوك لزيادة الوعي على مستوى المجتمع المحلي، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتحويل التحديات التي نواجهها في البلدية وتحديداً في مجال إعادة التدوير إلى فرص”.

وأضافت بدورها ختام الروضان، مديرة قسم التواصل والإعلام في مجلس الخدمات المشتركة بأنها ستقوم بمشاركة ونقل المعرفة التي اكتسبتها من هذا التدريب مع زملائها في المجلس.”سيمكنا هذا التدريب من قيادة الأثر المجتمعي الناتج عن المشاريع التنموية التابعة لمنظمة أوكسفام والحفاظ على ديمومة أثرها حتى بعد إغلاقها”.

يعد هذا التدريب جزء من نشاطات مشروع تحويل النفايات إلى طاقة إيجابية التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. عملت منظمة أوكسفام من خلال هذا المشروع وعلى مدار السنة الماضية على توفير أكثر من 600 فرص مدرة للدخل، وإشراك أكثر من 3000 فرد من أبناء المجتمع المحلي في نشاطات مختلفة لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.

وأضافت ذكرالله “تحرص منظمة أوكسفام على بناء قدرات شركائها المحليين والبلديات وإشراكهم في عملية التنمية وتبادل الخبرات لمساعدتهم على تعزيز دروهم في الحفاظ على البيئة”.

تسعى منظمة أوكسفام إلى خلق حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها الأردن في قطاع إدارة النفايات الصلبة من خلال دعم أساليب المحافظة على المياه وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة . وضمن هذا السياق، تدير منظمة أوكسفام مراكز إعادة التدوير في محافظة المفرق ومخيم الزعتري للاجئين بهدف تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المكب، وللمساعدة في الحفاظ على نظافة البيئة. قامت المنظمة بتوفير أكثر من 10,000 فرص مدرة للدخل للاجئين السورين والأردنين الأكثر عرضة على مدى السنتين الماضيتين ضمن نطاق عمل المشروع.