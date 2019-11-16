اختتام تصفيات دورة الأمير فيصل الأولمبية الثانية عشرة للناشئين

عمان – الغد – اختتمت تصفيات دورة الأمير فيصل الأولمبية الثانية عشرة للناشئين والتي اقيمت في اقاليم الجنوب والشمال والوسط (أ) والوسط (ب) بألعاب خماسي كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة 3×3 والكرة الطائرة الشاطئية وكرة الطاولة، حيث تأهل عن كل اقليم فريق واحد للمشاركة في نهائيات دورة الأمير فيصل والتي ستقام في نهاية شهر كانون ثاني 2020.

وتاليا الفرق المتأهلة عن الألعاب التالية:

خماسي كرة القدم / طلاب

مديريات ماركا والرصيفة واربد والعقبة، اما طالبات فتأهلت الجامعة والزرقاء الأولى واربد والعقبة.

كرة اليد / طلاب

تأهل السلط وعجلون وبني كنانة والاغوار الجنوبية، وطالبات عمان وسحاب وبني كنانة والاغوار الجنوبية.

كرة سلة 3×3 / طلاب

عمان والقويسمة واربد والعقبة، اما طالبات الجامعة والقويسمة واربد والبتراء.

الكرة الطائرة الشاطئية / طلاب

ماركا والقويسمة وبني عبيد والطفيلة، اما طالبات ماركا والزرقاء الأولى واربد والاغوار الجنوبية.

كرة طاولة / فرق طلاب

الجامعة والجيبزة واربد والعقبة وطالبات ماركا والقويسمة والمزار الشمالي والعقبة.

كرة طاولة / زوجي طلاب

كريم الشلتوني وجاد عسيلي الجامعة وزين الدين عمر واحمد علي الجيزة وحبيب محمد ونور راشد اربد واسامة الصقور وبشار البداينة الطفيلة اما طالبات دانا الخطيب وميرا هاشم الجامعة وروز جودة وجنة معتوق الثقافة العسكرية ودنيا عبد الباسط ورقية احمد المزار الشمالي ولمى السبايلة وشهد الرشدان العقبة.

كرة طاولة / فردي طلاب

رامي الجنيد ماركا وحمدي قصول القويسمة وتقي الدين نجادات اربد وعمر الخوالدة العقبة ، اما طالبات رناد الحسيني عمان وياسمين الدعجة سجاب وصفاء محمد بني كنانة واسيل الخوالدة العقبة.

اما في بطولة العاب القوى فستقام التصفيات المؤهلة في بداية الشهر القادم.

ومن جهة اخرى تنطلق اليوم الالعاب الرياضية الثانية للمدارس الخاصة في العاب كرة اليد طلاب وتقام في صالتي الاميرة سمية والكلية العلمية الاسلامية الجبيهة وكرة السلة 3×3 طالبات وتقام في صالتي الامير حمزة وتلاع العلي، اما الكرة الطائرة طالبات فتقام في صالة زين الشرف وكرة السلة 3×3 طلاب فتقام في صالة تلاع العلي وسكينة اما الكرة الطائرة الشاطئية فتقام على ملاعب الاميرة اية.