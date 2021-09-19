اختتام تصفيات كأس ديفيز للتنس

عمان – الغد – اختتمت اليوم السبت منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس ديفيز (المستوى الثالث) والتي اقيمت على مدار الاسبوع الماضي بتنظيم من الاتحاد الأردني للتنس على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب.

ولم يتمكن منتخبنا الوطني من التأهل إلى المستوى الثاني من كأس ديفيز وذلك في أعقاب خسارته اليوم أمام منتخب هونغ كونغ بنتيجة 2-0 ليكتفي منتخبنا بالحفاظ على مكانه بين فرق التصنيف الثالث.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل الى الدور الحاسم من التصفيات بعدالفوز على منتخب سيريلانكا بنتيجة 2-1 وحلوله بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد المنتخب السوري المتصدر.

وبحسب نظام البطولة التي شارك فيها 9 فرق والتي وزعت على ثلاثة مجموعات يتأهل منها اول وثاني للعب في الدور الثاني فيما يتراجع صاحب المركز الثالث في دور المجموعات الى المستوى الرابع ، وينتقل الفائز في الدور الثاني الى اللعب في المستوى الثاني فيما يحافظ الخاسر في هذا الدور على مقعدة في المستوى الثالث.