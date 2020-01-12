اختتام تصفية المنتخبات الوطنية للتايكواندو

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس السبت منافسات تصفية المنتخب الوطني الأول للتايكواندو والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب بمشاركة 164 لاعباً ولاعبة يمثلون ٥٣ مركزاً.

وجاء مركز الفارس في المركز الأول بمجموع الميداليات برصيد 15 ميدالية ملونة من بينها ٧ ذهبيات و٣ فضيات و٥ برونزيات وحل مركز جبل عمان في المركز الثاني وقوات الدرك في المركز الثالث.

وجاءت النتائج على النحو التالي :

السيدات :

وزن تحت 46 كغم

المركز الأول : انوار الزيود (خلدا)

المركز الثاني : العنود مكناي (جبل عمان)

المركز الثالث : رسيل الشقيرات (الفارس)

المركز الرابع : رؤى خالد (الفارس)

وزن تحت 49 كغم :

المركز الأول : بانا ضراغمة (الفارس)

المركز الثاني : سارة القرعان (أبو لبدة)

المركز الثالث : سارة النعيمات (الفارس)

وزن تحت 53 كغم :

المركز الأول : يارا محمد (الفارس)

المركز الثاني : ملاك حياصات (الفارس)

المركز الثالث : سارة الصقور (الآسيوية)

المركز الرابع : نادين أبو بواري (أبو لبدة)

وزن تحت 57 كغم :

المركز الأول : حلا تيسير (الفارس)

المركز الثاني : رهف إسماعيل (البركان)

المركز الثالث : مرح العواملة (أبو لبدة)

المركز الرابع : ياسمين بسام (الليث)

وزن تحت 62 كغم :

المركز الأول : نتالي حميدي (الفارس)

المركز الثاني : فاطمة الطرمان (الآسيوي)

المركز الثالث : رحمة الدويك (بواسل عبدون)

المركز الرابع : ميساء نصارر (أبو لبدة)

وزن تحت 67 كغم :

المركز الأول : جوانا الصادق (الفارس)

المركز الثاني : ضحى سعد (أبو لبدة)

المركز الثالث : لين فرج (أبو لبدة)

وزن تحت 73 كغم :

المركز الأول : رهف كمال (العبادي)

المركز الثاني : مريم سمارة (الفارس)

المركز الثالث : سارة أبو الحاج (الفارس)

المركز الرابع : أسيل جمعة (النشامى)

وزن فوق 73 كغم :

المركز الأول : عائشة السدة (أبطال العاصمة)

المركز الثاني : رؤى أبو شنب (آسيا)

الرجال :

وزن تحت 54 كغم :

المركز الأول : لؤي إحميدان (الفارس)

المركز الثاني : صهيب عطوان (الآسيوي)

المركز الثالث : نجيب يوسف (القوات الخاصة)

المركز الرابع : عبدالرحمن أبو السمن (الليث)

وزن تحت 58 كغم :

المركز الأول : زيد الحلواني (العساف)

المركز الثاني : محمد التميمي (عصفور)

المركز الثالث : عبدالرحمن فتحي (العالمي)

المركز الرابع : خير الله عقيل (القوات الخاصة)

وزن تحت 63 كغم :

المركز الأول : محمد عثمان (النشامى)

المركز الثاني : محمد حجيلة (النخبة)

المركز الثالث : إسامة كبايرة (البحيري)

المركز الرابع : محمد عصفور (الدرك)

وزن تحت 68 كغم :

المركز الأول : زيد مصطفى (الفارس)

المركز الثاني : مصطفى اللحام (جبل عمان)

المركز الثالث : يزن بسام (الشباب)

المركز الرابع : ثائر يوسف (فايتر)

وزن تحت 74 كغم :

المركز الأول : فهد عمار (العربي)

المركز الثاني : ابراهيم ماهر (فلسطين)

المركز الثالث : محمد الشعلان (الفارس)

المركز الرابع : مجد عصفور (الأمن العام)

وزن تحت 80 كغم :

المركز الأول : صالح الشرباتي (جبل عمان)

المركز الثاني : زيد ياسين (الفارس)

المركز الثالث : محمد البراهمة (البرق)

المركز الرابع : حسان عبدالباسط (الدفاع المدني)

وزن تحت 87 كغم :

المركز الأول : أنس الصادق (جبل عمان)

المركز الثاني : أيهم عصفور (عصفور)

المركز الثالث : معاذ موسى (الدفاع المدني)

المركز الرابع : معتز شحادة (القوات الخاصة)

وزن فوق 87 كغم :

المركز الأول : حمزة قطان (قوات الدرك)

المركز الثاني : قصي حميد (أبو لبدة)

المركز الثالث : محمد المجالي (المواهب)

المركز الرابع : عبيدة غيث (العالمي)