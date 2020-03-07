اختتام دورة الأمير فيصل الأولمبية الثانية عشرة للناشئين

عمان – الغد- اختتمت في صالة تلاع العلي الرياضية في عمان أمس، فعاليات دورة الأمير فيصل الأولمبية الثانية عشرة للناشئين، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

وظفرت مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان بالمركز الأول في جدول ترتيب الفرق، بعد تصدرها المنافسات بـ 26 ميدالية، منها 13 ذهبية و 7 فضيات و6 برونزيات.

ومندوبا عن أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، توج مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة الدكتور عبدالسلام الشناق، المديريات الفائزة بالمراكز الأولى بالدورة، حيث حلت مديرية تربية إربد بالمركز الثاني، والزرقاء الأولى بالمركز الثالث، وماركا بالمركز الرابع، وجرش بالمركز الخامس.

وجاءت نتائج المسابقات في اليوم الختامي للدورة، التي شهدت تنافسا واضحا على النحو التالي:

فاز فريق تربية ماركا بذهبية المركز الأول في مسابقة خماسي كرة القدم طلاب، التي جرت مبارياتها على ملعب كلية الحسين، بعد تغلبه في المباراة النهائية على إربد الذي حل ثانيا 7-5، فيما حل فريق الرصيفة بالمركز الثالث بعد تغلبه على العقبة 5-2.

وفي مسابقة كرة اليد طلاب، التي جرت منافساتها في صالة تلاع العلي، فاز فريق تربية السلط بذهبية المركز الأول بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق تربية بني كنانة الذي حل ثانيا 29-26، فيما فاز فريق تربية عجلون بالمركز الثالث بعد تغلبه على فريق الأغوار الجنوبية 35-17.

وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية طلاب ، التي جرت على ملاعب الأميرة آية، فاز فريق تربية ماركا بذهبية المركز الأول بعد تغلبه في المباراة النهائية على القويسمة الذي حل ثانيا 2-0 ، فيما فاز فريق تريبة الطفيلة بالمركز الثالث بعد تغلبه على فريق بني عبيد 2-0.

وفي مسابقة كرة سلة (3×3) طلاب، التي جرت في صالة سكينة، فاز فريق تربية قصبة عمان بذهبية المركز الأول بعد تغلبه على فريق القويسمة 17-3، فيما حل فريق إربد بالمركز الثاني بعد تغلبه على فريق العقبة الذي حل ثالثا بنتيجة 10-8.

وفي منافسات كرة طاولة زوجي طلاب، التي جرت في صالة اليرموك، فاز فريق تربية الجامعة ممثلا بالطالبين كرم الشلتوني وجاد بيساني، بذهبية المركز الأول بعد تغلبه على فريق إربد الذي حل ثانيا ممثلا بالطالبين حبيب محمد ونور راشد 3-2، فيما فاز فريق الجيزة ممثلا بالطالبين زين الدين عمر واحمد علي بالمركز الثالث بعد تغلبه على فريق الطفيلة ممثلا بالطالبين اسامة الصقور وبشار البداينة 3-0.

وفي منافسات كرة طاولة فردي طلاب، فاز الطالب حمدي قصول – تربية القويسمة بذهبية المركز الأول، فيما حل الطالب رامي الجنيد – ماركا بالمركز الثاني، والطالب عمر الخوالدة – العقبة بالمركز الثالث.