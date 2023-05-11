اختتام دورة الإسعافات الأولية في “النقل”

بدأت في وزارة النقل اليوم الخميس فعاليات دورة الاسعافات الاولية التي تنظمها الوزارة على مدار يومين بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني.

وتهدف الدورة الى توعية الموظفين حول الاجراءات اللازمة بالتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال بيان أصدرته الوزارة ، ان المحاضرين من مديرية الدفاع المدني تطرقوا التعامل مع الحالات الطارئة كالاختناق والكسور والحروق وكيفية تقديم الإسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات الأولية الواجب اتباعها لحين وصول كوادر الدفاع المدني، كما تضمنت الدورة تطبيقات عملية لنقل الخبرات والتجارب الناجحة للمشاركين.

وأثنت الوزارة على جهود كوادر الدفاع المدني وتعاونهم في تنفيذ الفعاليات المهمة لتوعية موظفي القطاع العام.

وتأتي الدورة ضمن رؤية الوزارة في إقامة العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تجذير ثقافة التميز.