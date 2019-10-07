اختتام دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني

عمان – الغد – اختتمت اليوم الإثنين في مقر اتحاد كرة القدم، فعاليات دورة المدربين الآسيوية للمستوى الثاني B، للاعبي المنتخبات الوطنية والأندية الاردنية، بحضور عضو الهيئة التنفيذية منصور عبيد الله، والأمين العام سيزار صوبر.

وأشرف على الدورة التي اشتملت على محاضرات نظرية وعملية، المحاضرين الآسيويين وليد فطافطة وديان صالح، والمساعد عصام التلي.

وأكد عبيدالله أن الإتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، يتطلع دائما لتطوير مهارات المدرب الوطني، من خلال اقامة الدورات وفق المناهج التدريبية الجديدة بالتنسيق مع الإتحاد الآسيوي، ما ينعكس ايجاباً على كرة القدم الاردنية.

بدوره، رحب صوبر بالحضور، وأشار الى التطور الذي أصاب منظومة التدريب بكرة القدم الاردنية، من خلال إشراك المدربين في دورات نوعية ومتخصصة، تسهم في الإرتقاء بالعمل الفني للمنتخبات والأندية والأكاديميات كافة.

كما لفت الى أهمية المشاركة في مختلف الدورات التدريبية، والإنخراط في الوقت ذاته مع مختلف فرق كرة القدم لاكتساب الخبرة العملية.

وأشاد المحاضران فطافطة وصالح بالأجواء الإيجابية التي سادت الدورة، مشيران الى التزام المشاركين وانضباطهم، مما أثمر بإنجاحها، معربان عن اعتزازهما باتحاد الكرة، من خلال اهتمامه بالمدربين وإقامة مثل هذه الدورات التدريبية.

وأشار فطافطة الى مدى التطور الملحوظ بالدورات التدريبية، من خلال اعتماد المناهج الجديدة، معرباً عن افتخاره بالمحاضرين الاردنين.

وشارك بالدورة 25 مدرباً ومدربة: محمد جتكر، مصعب الشرفات، رافع الزيود، علي الخطيب، حسن عبد الفتاح، مهند المحارمة، سارة الشهابي، ردينا الآغا، مريم خالد، عالية عبد الحميد، هناء قاسم، محمد المجالي، تامر صوبر، باسم فتحي، أحمد طلبة، حازم جودت، بهاء الدين جمال، وسام النوايسة، عبدالله أبو بكر، عبد الإله الحناحنة، شريف عدنان، هيثم سمرين، دانيال الرعود، أكرم محمد، مظفر معمر.