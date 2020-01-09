عمان – الغد – اختتمت اليوم الخميس، دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول A بمقر اتحاد الكرة، بإشراف المحاضر الآسيوي وليد فطافطة، والمساعد الآسيوي صالح دغش.

واقميت فعاليات الدورة النظرية والعملية، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة مدربين من الاردن والعراق وفلسطين، حيث رحب فطافطة بالحضور، مقدماً شكره لاتحاد الكرة على إقامة مثل هذه الدورات، بما يصب في مصلحة اللعبة محليا وعربيا.

وأكد فطافطة أن التزام المشاركين التام كان سبباً في إنجاح هذه الدورة، وساعد بشكل كبير في خروجها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى إسهامات الإتحاد الكبيرة في هذا الصدد.

من جانبه، شدد دغش على أهمية ممارسة مهنة التدريب، من خلال معايشة المدربين أصحاب الخبرة الطويلة في هذا المجال، الى جانب الإنخراط في تدريب الأندية والإطلاع على الوحدات المقامة خلال التمارين، والسعي بأي طريقة لاكتساب وزيادة الخبرات.

بدوره، ألقى المدرب العراقي علي حسن كلمة المشاركين، مقدراً جهد اتحاد الكرة على إنجاح هذه الفعالية وعلى حسن الضيافة والاستقبال، ولمحاضري الدورة لما قدموه من معلومات قيمة خلال هذه الدورة.

وشارك بالدورة 25 مدرباً: علي أبو علي، محمد علي هيف، سفيان عبدالله، علي الحياري، ماهر صالح، أحمد القضاة، هيثم الدهام، علي الناصر، عبدلله العودلي، وليد حنيحن، عبدالله الجمعة، رفيق حمودة، نعيم تلالوة، نضال الحموز، محمود الطوايعة، محمد الهواوشة، سليمان الرواشدة، أحمد الداود، هاني الدردور، محمد مأمون، عبد الوهاب أبو الهيل، علي حسن، قصي منير، عبدالله الصيداوي، فراس أبو ميالة.