اختتام دورة التدريب لاتحاد غرب آسيا بكرة الطاولة

عمان – الغد – اختتمت اول من امس اولى الدورات التدريبية والتي تعتبر باكورة الدورات التي ينظمها اتحاد غرب اسيا لكرة الطاولة والمتعلقة بصقل وانعاش مدربي اتحادات غرب اسيا والتي تم تنفيذها بتقنية الفيديو ( زووم ).

وشهدت الدورة مشاركة واسعة وكبيرة بواقع (51) مدربا من (10) دول وهي: الاردن و قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان واليمن والعراق ولبنان وفلسطين وسورية، وقد حاضر في هذه الدورة مجموعة من المحاضرين الدوليين من السويد والمانيا وهنغاريا وسلوفينيا وتونس قطر وعمان.

واشتملت هذه الدورة على محاضرات في اساليب التدريب والتخطيط للمشاركات و علم الحركة والاعداد الذهني و طرق الارسال والاستقبال والتي لاقت تفاعلا من المدربين في الدورة.

وأفاد الامين العام لاتحاد غرب اسيا هاني عودة ان الدورة جاءت لانعاش ذاكرة المدربين واطلاعهم على المستجدات التي طرات على طرق التدريب بمختلف اشكاله ولمواكبة التطور الذي حدث على اساليب التدريب وان هذه الدورة قد ساعدت كثيرا المدربين في الوقت الذي توقفت فيه الانشطة الرياضية في غرب اسيا والعالم بسبب جائحة كورونا وأشار ايضا الى الرغبة الجامحة لدى المدربين في ديمومة التواصل والاكثار من هذه الدورات كما وجه المشاركون الشكر الجزيل لاتحاد غرب اسيا والقائمين على مثل هذه الدورات.