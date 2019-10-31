اختتام دورة الفروسية الاولى للقوات المسلحة

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس الأربعاء على ميدان نادي الفروسية العسكري، فعاليات دورة الفروسية التأسيسية الاولى، والتي نظمتها مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، بمشاركة واسعة من كافة الترب في وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الاردنية.

وشهد الحفل الذي اقيم برعاية مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات، العديد من الفقرات مثل عروض المسير على الخيل التي لاقت استحسان الحضور.

وتعتبر رياضة الفروسية من الرياضات المتنوعة والجديدة على أجندة مديرية الاتحاد الرياضي العسكري الساعية لتوسيع قاعدة هذه الرياضة بما يخدم المنتخبات الوطنية، وبالتالي تحقيق نتائج لافتة تساهم في رفع علم الاردن عاليا في المحافل الخارجية.

من جهة اخرى، رعى مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات ختام دورة الملاكمة الأولى للسيدات، وذلك في صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب، وشارك في فعاليات الدورة عدد من العاملات بالجيش العربي والأجهزة الأمنية، حيث تم استعراض ايجاز عن فعاليات الدورة.