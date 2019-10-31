آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

اختتام دورة الفروسية الاولى للقوات المسلحة

منذ 54 دقيقة
العميد جهاد قطيشات خلال فعاليات الدورة - (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس الأربعاء على ميدان نادي الفروسية العسكري، فعاليات دورة الفروسية التأسيسية الاولى، والتي نظمتها مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، بمشاركة واسعة من كافة الترب في وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الاردنية.

وشهد الحفل الذي اقيم برعاية مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات، العديد من الفقرات مثل عروض المسير على الخيل التي لاقت استحسان الحضور.

وتعتبر رياضة الفروسية من الرياضات المتنوعة والجديدة على أجندة مديرية الاتحاد الرياضي العسكري الساعية لتوسيع قاعدة هذه الرياضة بما يخدم المنتخبات الوطنية، وبالتالي تحقيق نتائج لافتة تساهم في رفع علم الاردن عاليا في المحافل الخارجية.

من جهة اخرى، رعى مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات ختام دورة الملاكمة الأولى للسيدات، وذلك في صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب، وشارك في فعاليات الدورة عدد من العاملات بالجيش العربي والأجهزة الأمنية، حيث تم استعراض ايجاز عن فعاليات الدورة.

مقالات ذات صلة

كانتي يقترب من العودة إلى تدريبات تشيلسي

منذ 3 دقائق

قرعة سهلة لقطبي مانشستر في ربع نهائي كأس الرابطة الانجليزية

منذ ساعة واحدة

لجنة الانضباط تراجع مسودة اللائحة الانضباطية لاتحاد غرب آسيا

منذ ساعتين

تغريدات.. كافاني يداعب نجله وغوميز يشكر جماهير الهلال

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock