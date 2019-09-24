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اختتام دورة المدربين الآسيوية للمستوى الثاني بالشمال

منذ ساعتين

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عمان – الغد – اختتمت أمس الإثنين، اعمال دورة المدربين الآسيوية للمستوى الثاني B بالشمال، في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الرمثا، بحضور عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة منصور عبيدالله.

واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية، بإشراف المحاضر صالح دغش، والمساعدين إسلام ذيابات وفايز ابو عاقولة، والمنسق حسين الشهابات.

وشارك بالدورة 18 مدربا، هم: إبراهيم عيسى، رياض قبلان، صدام الشهابات، حمزة البدارنة، صلاح العزام، عمر عثامنة، محمد البلص، زياد الرشيد، شادي ذيابات، محمود نزاع، بلال الحفناوي، طارق صلاح، محمد فنيش، عماد الدين ذيابات، شادي أبو حميد، طارق الصقر، محمود العجلوني، إبراهيم السقار.

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