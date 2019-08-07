اختتام دورة المدربين للمستوى الثالث لكرة القدم

عمان – الغد – اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات دورة المدربين الآسيوية لكرة القدم للمستوى الثالث ” C ” ، في مقر اتحاد كرة القدم، بمشاركة عددٍ من الحكام ولاعبي الأندية.

وأقيم الحفل بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة سيزار صوبر، الذي سلم الشهادات للمشاركين.

وأشرف على الدورة التي اشتملت على محاضرات نظرية وعملية، المحاضرين عصام التلي، هشام أبو فروة ومنار فريج.

وفي بداية الحفل رحب صوبر بالحضور، مؤكداً على دعم الإتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين للرياضيين بشكل عام، ولاعبي كرة القدم على وجه الخصوص، سعيا لصقلهم وتطويرهم في مجال التدريب، مشيراً الى دور المدربين الشباب واسهاماتهم في تطوير الكرة الأردنية.



وأكد صوبر أن أبواب اتحاد كرة القدم مفتوحة أمام الجميع للمشاركة بالدورات التدريبية، وحثهم على الإنخراط في تدريب الفئات العمرية بالأندية والأكاديميات، لزيادة الخبرات العملية لهم وتطويرها، لاستكمال مشوار الدورات التدريبية، وصولاً بهم الى مراكز الواعدين والواعدات والنخبة، بالإضافة للمنتخبات الوطنية.

بدوره، قدم مشرف الدورة صالح دغش شكره للأمانة العامة وللدائرة الفنية باتحاد الكرة، على إقامة مثل هذه الدورات التدريبية، مشيراً الى دور المحاضرين بإنجاح هذه الدورة.

وتحدث أبو فروة نيابة عن المحاضرين، مقدماً شكره للمشاركين في هذه الدورة على التزامهم بالمحاضرات النظرية والعملية، والذي أثمر على خروجها بالشكل المطلوب، وحثهم على الدخول الى عالم التدريب من أوسع الأبواب، وزيادة قدراتهم التدريبية من خلال الأندية والأكاديميات الخاصة، والاستفادة من المدربين والخضوع لفترات معايشة معهم.

وشارك بالدورة 25 مدرباً: محمد العوضي، طارق سعادة، طارق الديك، رائد سلامة، عمر الشلبي، سعيد اشتية، محمود ارشيدات، عمار أبو عواد، محمود شفيع، عثمان العيدة، رائد الدروع، محمد الخريشة، محمد عرفة، عدي الطائي، فراس الخوالدة، أحمد ست أبوها، صهيب الأشقر، قصي الشمايلة، محمد الرعود، تامر صوبر، ناصر الرحامنة، عودة أبو زيتون، مهند عقيلان، منذر عقيلان، راغب أبو زهرة.