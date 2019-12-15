اختتام دورة المعالجين الجدد لمبادرة قصي

عمان – الغد – اختتمت اليوم الأحد دورة المعالجين الرياضيين الجدد في مبادرة قصي، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية، بمشاركة 37 متدرّب اجتازوا امتحان القبول لهذه الدورة.

واستمرت الدورة التي تعتبر الثانية للعام 2019 والسابعة منذ تأسيس المبادرة، لمدة اسبوع تلقى خلالها المشاركون محاضرات وتدريبات عمليّة على عدد من المواضيع التي تتعلق بالعلاج الرياضي، وكيفية التصرّف أثناء التدريبات والاحداث الرياضية.

وحاضر في الدورة التي تم تنفيذها في مجمّع الملك الحسين للأعمال، كل من الدكتور توماس عبد النور، عضو قائمة الشرف في الرابطة الامريكية للعلاج الرياضي، والدكتور جنيفر مارتينز، نائب رئيس الجمعية الكندية للعلاج الرياضي.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة قد دربت وخرجت 160 معالج ومعالجة رياضي انضم العديد منهم للأندية والمنتخبات الرياضية الاردنية.