اختتام دورة تدريبية لـ20 مكتبا سياحيا بمجال التسويق الرقمي

عمان– وزع أمين عام وزارة السياحة والأثار عيسى قموة ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح وعضو مجلس إدارة الجمعية جمال الضامن الشهادات على 20 مشاركا من مكاتب سياحة وسفر في الدورة التدريبية المتخصصة في مجال التسويق الرقمي والتي عقدت في مقر الجمعية.

وأثنى قموة على سعي الجمعية في تطوير عمل المكاتب السياحية خاصة في مجال التسويق الرقمي ومجالات أخرى إضافة إلى الدور الذي تقوم به الجمعية في التسويق للمنتج السياحي الأردني في الخارج.

من جهته قال سميح إن الجمعية ستعمل على تطوير أدوات التسويق لدى المكاتب السياحية العاملة في المملكة من خلال عقد عدة دورات في مجالات مختلفة ما يمكنها الإعتماد على نفسها في زيادة استقطاب السياح.

وتقدم سميح بالشكر إلى أمين عام وزارة السياحة والآثار على تحفيز المكاتب السياحية في مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التسويق.

وتستهدف الدورة العاملين من مكاتب السياحة والسفر في مجال التسويق والمبيعات والبرمجيات والحجوزات، حيث ركزت الدورة على مواضيع التسويق الرقمي وتطوير البرمجيات.

وقدم عدد من المتخصصين في هذا المجال محاضرات متخصصة، شملت عدة محاور منها التسويق الرقمي، والتسويق عن طريق محركات البحث ، وإدارة إعلانات جوجل المدفوعة، والتسويق باستخدام شبكات التواصل اجتماعي، والمبيعات الرقمية، وغيرها من المحاور التي تهم مكاتب السياحة.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي ستقوم الجمعية بطرحها بهدف تعزيز قدرات العاملين في مكاتب السياحة ورفع مستواهم المهني واكسابهم المعرفة اللازمة لمجاراة التطور المستمر في قطاع السياحة، كما تستهدف مكاتب السياحة بمختلف تخصصاتهم من مكاتب سياحة وافدة وصادرة وحج وعمرة وتذاكر سفر.