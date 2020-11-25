اختتام دورة صقل وانعاش حكام “طاولة غرب آسيا”

عمان – الغد – أختتمت أول من أمس، أولى الدورات التحكيمية، والتي تعتبر باكورة الانشطة التي يقيمها اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة والمختصة بصقل وانعاش حكام اتحادات غرب اسيا والتي نفذت عبر الاتصال المرئي بتقنية الفيديو (زووم) وقد شهدت هذه الدورة اقبالا كبيرا ومشاركة واسعة وبواقع (٣٦) حكما من (١٠) دول وهي الاردن وقطر وفلسطين والكويت وسلطنة عمان والبحرين ولبنان وسورية والعراق واليمن.

الدورة التي حاضر فيها كلا من الدولي بشير العلوي من البحرين وعلاء كناني من الاردن اشتملت على مساقات متعددة من قانون لعبة كرة الطاولة مثل (الجزاءات/ الارسال / الوقت المستقطع / النصح و الارشاد / الاجراءات المتبعة في البطولات الدولية )، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الحكام المشاركين مع المحاضرين حسب الأمين العام للاتحاد هاني عودة، الذي اشار إلى أن الدورة جاءت ايضا لانعاش ذاكرة الحكام بمواد القانون في الوقت الذي توقفت فيه الأنشطة الرياضية على مستوى غرب آسيا والعالم بسبب جائحة كورونا، مثلما طالب المشاركون في الدورة على أهمية استمرار مثل هذه الدورات، كما وجهوا الشكر لاتحاد غرب اسيا على اقامة الدورة التي اتاحت للحكام فرصة التواصل والتشارك وتبادل الخبرات فيما بينهم.

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