اختتام دورة عن التحويل الآمن لحالات العنف

عمان- الغد- اختتم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، دورة تدريبية عن التحويل الآمن لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وركزت الدورة التي استهدفت متدربين أجانب وأردنيين من منظمة (Hunger action aid)، على مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأنواعه، والنتائج والآثار المترتبة عليه.

وناقشت منهجية التعامل مع الناجين من العنف، وآلية التحويل الآمن من خلال الاستماع الفعال، والموافقة المسبقة لتقديم الخدمات والتحويل إلى الجهات الشريكة.

واعتمدت الدورة التي قدمها مدربون معتمدون من المعهد والمفوضية باللغة الإنجليزية، على منهجية التدريب التفاعلي والتشاركي، من خلال استخدام وسائل مختلفة، كالنقاش، والعصف الذهني، ودراسة الحالة، وغير ذلك من نماذج.

وللمتدربين الذين استهدفتهم الدورة تخصصات ووظائف مختلفة، وهم من غير مقدمي الخدمات المباشرة، لذلك جرى تدريبهم على التحويل الآمن للمنظمات المتخصصة.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال.

ويقدم خدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف، ويعقد سنويًا أكثر من 700 دورة في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.