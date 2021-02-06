اختتام دورة ميلاد القائد السابعة عشرة لأندية المعلمين

عمان – الغد – اختتمت على ملاعب مدينة العقبة منافسات دورة ميلاد القائد السابعة عشرة لأندية المعلمين، التي تقيمها وزارة التربية والتعليم، سنويا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتأتي هذا العام ضمن احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية.

وفاز نادي معلمي عمان بالمركز الأول بهذه النسخة من البطولة التي نظمتها إدارة النشاطات التربوية بالتعاون مع نادي معلمي الكرك، وحل نادي معلمي إربد بالمركز الثاني، فيما جاء نادي معلمي الكرك بالمركز الثالث.

وقد كانت نتائج المسابقات على النحو الاتي:

كرة طاولة فردي: الأول نادي عمان والزوجي نادي عمان

الريشة الطائرة فردي: الأول نادي المفرق والزوجي نادي الطفيلة

الكرة الطائرة الشاطئية نادي عمان

أما فعاليات ألعاب القوى

القرص : الأول نادي معلمي الكرك

الرمح : الأول نادي معلمي اربد

دفع الكرة الحديدية : الأول نادي عجلون.

يذكر أن الدورة انطلقت يوم الأربعاء الماضي، ورعاها مندوبا عن وزير التربية والتعليم مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة الدكتور عبدالسلام الشناق، وشارك في منافساتها أندية المعلمين في محافظات المملكة جميعها.

وجاءت البطولة ضمن برنامج حافل بالفعاليات الرياضية والثقافية والعلمية، لمعلمي وطلبة الوزارة احتفاء بمئوية الدولة الأردنية.