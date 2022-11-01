اختتام دوري الدرجة الأولى للسيدات غدا

عمان – الغد – تختتم غداً الأربعاء منافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2022، عبر إقامة الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من البطولة، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وينتظر أن تشهد الجولة الأخيرة من الدوري، تتويج فريق عمان FC بلقب البطولة، حيث كان قد ضمن المركز الأول والذي يمنحه الصعود لمصاف أندية الدوري الأردني للمحترفات الموسم المقبل.

وتتضمن الجولة غداً مواجهة شباب بشرى مع شفا بدران، ويلتقي العروبة مع البتراء عند الرابعة عصراً على ملاعب البولو، وتختتم المنافسات بلقاء عمان FC وعجلون عند السابعة مساء على ذات الملعب.

ويتصدر عمان FC ترتيب الفرق ب 33 نقطة، يليه العروبة 21، شفا بدران 19، البتراء 17، شباب بشرى 16، الراية 9، وعجلون أخيراً (بدون نقاط).