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اختتام دوري مراكز النخبة لكرة القدم

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – اختتم اليوم السبت  دوري مراكز النخبة لمواليد 2006 – 2007 التابعة لاتحاد كرة القدم، لإقليمي الوسط والشمال.

وتخلل الاسبوع الأخير من الدوري مهرجاناً تكريمياً لمراكز الوسط والشمال، احتفالاً بانتهاء عملها الذي امتد لثلاثة شهور وبمشاركة 350 لاعباً.

وسلم المدير الفني للفئات العمرية اليكس جيتزي الميداليات والكؤوس على مراكز الشمال، ومدير ملاعب البولو عاكف الحديد للوسط، الى جانب توزيع بعض الهدايا التذكارية.

وتعتبر هذه المراكز رفقة الأكاديمية نواة لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال اكتشاف اللاعبات ودعمهم وصقل مواهبهم، والإهتمام بهم منذ الصغر.

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