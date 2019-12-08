اختتام فعاليات أكاديمية الموهوبين بالوسط والشمال للعام 2019

عمان – الغد – اختتمت مساء أمس السبت، فعاليات عمل أكاديمية الموهوبين لمواليد 2003 و2006 التابعة لاتحاد كرة القدم، لإقليم الوسط.

وتخلل فعاليات الأسبوع الأخير، مهرجاناً تكريمياً للوسط على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب وبمشاركة 66 لاعباً، فيما كان حفل الشمال الجمعة على صالة تربية الرمثا وبحضور 54 لاعباً، احتفالاً بانتهاء عملها لهذا العام.

وسلم المدير الفني للفئات العمرية اليكس جيتزي، الميداليات وشهادات المشاركة على لاعبي الشمال والوسط.

وتعتبر هذه الأكاديمية رفقة مراكز الواعدين والنخبة نواة لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال اكتشاف اللاعبين ودعمهم وصقل مواهبهم، والإهتمام بهم منذ الصغر.

ويضم الكادر الفني والإداري للأكاديمية رفقة جيتزي، بشار بني ياسين، عماد رشاد، صلاح الجلاد، مدرب حراس المرمى رائد الجبور، الإداريان خالد الحلايقة وسند العواملة، المعالج علي جرادات، الى جانب المدربين المتطوعين حسن عبد الفتاح، إبراهيم الشبول، مدرب الحراس محمد عيسى.