اختتام فعاليات أكاديمية الموهوبين في الوسط والشمال

عمان- الغد- اختتمت فعاليات عمل أكاديمية الموهوبين لمواليد 2003 و2006 التابعة لاتحاد كرة القدم، لإقليم الوسط.

وتخلل فعاليات الأسبوع الأخير، مهرجان تكريمي للوسط على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب وبمشاركة 66 لاعبا، فيما كان حفل الشمال على صالة تربية الرمثا وبحضور 54 لاعبا، احتفالا بانتهاء عملها لهذا العام.

وسلم المدير الفني للفئات العمرية اليكس جيتزي، الميداليات وشهادات المشاركة على لاعبي الشمال والوسط.

وتعد هذه الأكاديمية الى جانب مراكز الواعدين والنخبة نواة للأندية والمنتخبات الوطنية كافة، من خلال اكتشاف اللاعبين ودعمهم وصقل مواهبهم، والاهتمام بهم منذ الصغر.

ويضم الكادر الفني والإداري للأكاديمية رفقة جيتزي، بشار بني ياسين، عماد رشاد، صلاح الجلاد، مدرب حراس المرمى رائد الجبور، الإدارين خالد الحلايقة وسند العواملة، المعالج علي جرادات، الى جانب المدربين المتطوعين حسن عبد الفتاح، إبراهيم الشبول، مدرب الحراس محمد عيسى.