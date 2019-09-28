اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك “النسر الساحق”

عمان- اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك النسر الساحق في جمهورية كينيا، اليوم السبت، بمشاركة قوة التدخل السريع وقوات من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واشتمل التمرين، الذي اختتم بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن محمد سليمان بني ياسين ووزيرة الدفاع الكينية ورئيس أركان قوات الدفاع الكيني، على فعاليات القتال في المناطق المبنية ومكافحة الإرهاب ورماية القناصين وإنقاذ الرهائن ومكافحة القرصنة واقتحام السفن وتفتيشها من خلال الإنزال من الطائرات العمودية المقاتلة.

وأبدى الحضور إعجابهم بمستوى التنسيق، والكفاءة والجاهزية القتالية واللياقة البدنية والمعنويات العالية التي يتمتع بها المشاركون.

يشار إلى أن التمرين المشترك النسر الساحق بدأت فعالياته منذ أسبوعين، ويأتي ضمن سلسلة من التمارين المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة القتالية للقوات المشاركة.-(بترا)