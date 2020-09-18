اختتام فعاليات الدورات التدريبية الآسيوية والمحلية

عمان – الغد – اختتمت يوم الخميس فعاليات الدورات التدريبية الآسيوية والمحلية، والتي أقامها الإتحاد خلال الفترة الماضية، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وركزت الدورات على تجسيد رؤية اتحاد كرة القدم والمتمثلة بصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته، من خلال مناهج نظرية وتطبيقات عملية متطورة.

يذكر أن الدورات التي اختتمت هي: دورة مدربي حراس المرمى الآسيوية للمستوى الأول، دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني B، دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثالث C، دورة التدريب المحلية للمستوى الرابع D.