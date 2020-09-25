اختتام فعاليات الدورة الدولية لمدربي حراس المرمى

عمان – الغد – اختتمت يوم الخميس فعاليات الدورة الدولية “فيفا” لمدربي حراس المرمى، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وأشرف على الدورة التي امتدت لخمسة أيام، المحاضر الدولي أليكس فينسل، واشتملت على محاضرات نظرية أقيمت بقاعات اتحاد كرة اليد، وعملية على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وشارك بالدورة عدد من مدربي وحراس أندية المحترفين والدرجات الأخرى، والأندية النسوية، إلى جانب مدربي الإتحاد الأردني لكرة القدم.

وضمت الدورة 30 مدربا ومدربة: رشيد النجار، محمد درايسة، وسام حزين، أسامة يوسف، خليل إسماعيل، جهاد الغدير، علاء قباعة، محمد الخلايلة، عمر البشير، معتصم النمرات، سالم عيسى، عماد الطرايرة، فادي الشناق، رامي البشيتي، أمين النصاصرة، أحمد الجغبير، رفيق الحجاجرة، معتز ياسين، أحمد عبد الستار، ملك شنك، تيريزا العودات، خلدون ارشيدات، سمير رحال، أكرم عبد القادر، رائد الجبور، محمد عيسى، لؤي العمايرة، حسين داهش، أحمد سالم الشهوان وعماد مشكاح.